Над Донбассом засекли пассажирский российский самолет. Фото
В пятницу, 10 июля, в небе над оккупированной и не оккупированной территорией Донбасса был зафиксирован российский пассажирский самолет.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что рейс вылетел из Анапы и последовал в Санкт-Петербург (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
"Россияне снова в украинском небе. Сегодня российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург над Донбассом – и оккупированным, и неоккупированным", – написал журналист.
Цаплиенко подчеркнул, что это не могло произойти без разрешения соответствующих украинских структур.
"Для них (структур), похоже, война за суверенитет этой страны закончилась", – возмутился он.
Как сообщал OBOZREVATEL, подобная ситуация произошла в августе 2019 года. Тогда российский Boeing-738 получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра. Это вызвало скандал в сети.
Позднее в "Украэрорухе" пояснили, что борту разрешили пролететь над Украиной во избежание аварийной ситуации.