Над Черкасщиной пронесся редкий смерч. Видео очевидцев

Глеб Иванов Общество 15:19, 8.07.2020 Обновлено: 15:20, 8.07.2020

В Черкасской области в селе Васютинцы местные жители заметили редкий смерч.

Видео природного явления опубликовал метеоролог Игорь Кибальчич в Facebook. Он уточнил, что этот смерч рода лендспаут (landspout).

"Смерч по типу лэндспаут (landspout) в селе Васютинцы, Черкасская обл., 4 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Отметим, что на Черкащине продолжает бушевать непогода: порывистый ветер ломает деревья. В селе Худяки поваленные из-за урагана деревья заблокировали проезд в город на несколько часов.

Facebook Игоря Кибальчича

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины сказал, что страну накроют засухи, смерчи и ураганы.

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