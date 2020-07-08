В Черкасской области в селе Васютинцы местные жители заметили редкий смерч.

Видео природного явления опубликовал метеоролог Игорь Кибальчич в Facebook. Он уточнил, что этот смерч рода лендспаут (landspout).

"Смерч по типу лэндспаут (landspout) в селе Васютинцы, Черкасская обл., 4 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Отметим, что на Черкащине продолжает бушевать непогода: порывистый ветер ломает деревья. В селе Худяки поваленные из-за урагана деревья заблокировали проезд в город на несколько часов.

Над Черкасщиной пронесся редкий смерч. Видео очевидцев Facebook Игоря Кибальчича

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины сказал, что страну накроют засухи, смерчи и ураганы.