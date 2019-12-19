В Украину идет существенное похолодание: Гидрометцентр назвал дату

Похолодание в Украине ожидается 23-24 декабря.

В то же время до конца текущей недели на всей территории страны будет наблюдаться аномально теплая погода. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"До конца этой недели будет тепло, кое-где даже аномально тепло. Дневные температуры, которые есть сейчас, сохранятся до конца недели – на Западной Украине до +15 градусов, на остальной территории +8… +14 градусов. Ночные температуры будут зависеть от облачности. Возможен слабый минус и слабый плюс, в пределах -2… +4 градуса", – уточнил синоптик. И добавил, что за счет облачности в ночные часы температура воздуха может быть еще выше.

Похолодание в Украине начнется 24 декабря

В то же время синоптик предупредил о том, что "23-24 декабря погода ухудшится". "Пройдет дождь, в горах – с мокрым снегом. После 24 декабря начнется понижение температуры".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь. Она, как и весь декабрь, будет аномально теплой.

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