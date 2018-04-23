Начнет заливать: синоптики уточнили прогноз погоды на неделю в Украине

Потепление в Украине пока приостановится, а со вторника, 24 апреля, почти на всей территории начнутся дожди.

Показания столбика термометра будут колебаться от 12 до 19 градусов тепла, передает Укргидрометцентр.

Дожди начнутся с западных и восточных областей. Со вторника уже будет поливать всю Украину. Далее на несколько дней на Востоке ненадолго выглянет солнышко. Ближе к субботе небо снова нахмурится, говорят синоптики.

На пикники следует готовиться ближе к воскресенью, советуют украинцам.

Так, понедельник, 23 апреля, в Украине пройдет без осадков. Температура воздуха в западных областях днем в среднем от 18 до 24, на юге от 18 до 20 градусов тепла. В центре и на востоке страны будет прохладнее - от 11 до 18 градусов выше нуля.

Во вторник, 24 апреля, сухая погода сохраниться лишь на западе Украины и на территории Крыма. В остальных областях пройдет небольшой дождь. Температура на западе днем по сравнению с понедельником немного опустится - термометр покажет от 16 до 19 градусов выше нуля. В других регионах осадки практически не повлияют на температуру: в центре и на востоке от 11 до 18, на юге от 18 до 20 градусов тепла.

В среду, 25 апреля, в западной части Украины, а также Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы. Небольшой дождь пройдет и в Луганской области, а на остальной территории будет облачная с прояснениями погода. Средняя температура воздуха днем на западе в диапазоне от 16 до 25 градусов тепла. В центральных областях от 16 до 21, в северных - от 16 до 19, в южных - от 20 до 24 градусов выше нуля.

Четверг, 26 апреля, принесет центральным и некоторым восточным областям Украины весенние грозы. На остальной территории - сухо. Холодно по-прежнему будет в Одесской области и Сумской, а также в Волынской, Житомирской и Ривненской. Там днем не ожидают выше +21. На остальной территории солнышко прогреет воздух до +24 +25.

В пятницу, 27 апреля, весенние грозы переместятся на запад Украины и полностью накроют его. На остальной территории страны - яркое солнце. Температура ночью во всех областях - не выше +13. Днем стоит ожидать почти летнего тепла - до +26.

Как сообщал "Обозреватель", синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили, что с ночи понедельника, 23 апреля, в Украину придут заморозки. Так, ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки до 2 градусов.