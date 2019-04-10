Начнет лить: синоптики дали дождевой прогноз по Украине

В Украине в ближайшие сутки 10 апреля в западные области переместится более прохладный воздух с Центральной Европы.

Остальная территория еще останется в теплой воздушной массе, но в большинстве областей, кроме юго-востока, увеличится облачность и пройдут дожди, местами с грозами сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Дожди в Украине

Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-23°; в большинстве западных областей ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 10 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, большую часть территории Украины накроет дождевой фронт.

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