Начнет лить: синоптики дали дождевой прогноз по Украине

В Украине в ближайшие сутки 10 апреля в западные области переместится более прохладный воздух с Центральной Европы.
Остальная территория еще останется в теплой воздушной массе, но в большинстве областей, кроме юго-востока, увеличится облачность и пройдут дожди, местами с грозами сообщает Укргидрометцентр.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Дожди в Украине
Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-23°; в большинстве западных областей ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.
В Киеве 10 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, большую часть территории Украины накроет дождевой фронт.
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