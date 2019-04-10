|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Начнет лить: синоптики дали дождевой прогноз по Украине

1.3тЧитать материал на украинском

В Украине в ближайшие сутки 10 апреля в западные области переместится более прохладный воздух с Центральной Европы.

Остальная территория еще останется в теплой воздушной массе, но в большинстве областей, кроме юго-востока, увеличится облачность и пройдут дожди, местами с грозами сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Новости
В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Дожди в Украине

Дожди в Украине

Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-23°; в большинстве западных областей ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 10 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.

Начнет лить: синоптики дали дождевой прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, большую часть территории Украины накроет дождевой фронт.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения