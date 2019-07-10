"Начнем забывать о войне": волонтеры мощно обратились к Зеленскому из-за парада

Отмена парада на День Независимости Украины – это первый шаг к тому, чтобы люди забыли об идущей пять лет войне.

С таким месседжем к президенту Владимиру Зеленскому обратились волонтеры фонда "Повернись живим" после его скандального решения. Свое обращение они опубликовали на странице в Facebook.

Ветеран войны на Донбассе Roman Nikolayev

"Мы за проведение парада. И против идеи "проесть" его и раздать всем военным, условно, по 1000 гривен. Сэкономить на его проведении (если это так нужно) можно, например, уменьшив количество техники. Можно сэкономить в других местах военных, и речь не только о расходах. Но стране, которая уже более пяти лет воюет, парад нужен. Ведь сначала мы отменим парад, начнем забывать о войне, а затем можем не обратить внимание на то, что где-то подпишут акт о нашей капитуляции", – говорят волонтеры.

Они убеждены, что парад дает армии возможность отдать воинское приветствие народу, который она защищает. А народу – возможность поблагодарить за мирное небо.

"Можно мы не будем объяснять, почему и насколько это важно? Этим сообщением мы просим президента Владимира Зеленского дать исчерпывающее объяснение по поводу предложенного им "нового формата". Потому что отсутствие его понимания раскалывает наше и без того наэлектризованное общество. Не стоит играть с такими вещами во время войны", – предостерегли Зеленского волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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