Начинается настоящее лето: синоптики сообщили о резком потеплении в Украине

С понедельника, 30 апреля в Украину придет настоящая летняя погода.

Практически во всех областях будет сухо, солнечно, и очень жарко. Температура воздуха будет достигать 22-28 градусов выше ноля, а порой достигать отметки +32 градуса. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Если какие-то локальные пару капель где-то упадут, сухой антициклон только посмеется с них. Ведь именно область высокого атмосферного давления будет определять погоду Украины", - отметила Наталья.

По ее словам, температура воздуха будет раскручиваться от +22/28 до +26/32 градусов, в зависимости от области.

В связи с таким прогнозом, Диденко посоветовала прятаться от солнца, так как можно довольно быстро обгореть, а также пить побольше воды себе и своевременно поливать растения.

Синоптик подчеркнула, что в эти дни стоит максимально осторожно вести себя с огнем. Наталья подытожила: ослабление жары ожидается с 5-6 мая.

Как сообщал "Обозреватель", синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на конец апреля.