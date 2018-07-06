"Начать с Горловки!" МВД представило новый план деоккупации Донбасса

Министерство внутренних дел Украины представило новый план поэтапной деоккупации Донбасса, в котором советует начать процесс из Горловки и Новоазовского района.

Как заявил во время научно-практического семинара "Стратегия восстановления целостности Украины" советник министра внутренних дел Иван Варченко, необходимо "вернуть победу на повестку дня", передает УНН.

По его словам, сейчас необходимо ввести на Донбасс полноценную миротворческую миссию ООН.

"Освобождаем эти районы, исходя из мощностей ооновской миссии. 3 тыс. человек хватит, чтобы зайти в эти регионы", - заявил Варченко.

Вместе с тем он отметил, что освободить эти регионы можно только тогда, когда будет окончательно принято решение о полной деоккупации Украины.

"Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса. Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".