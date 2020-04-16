Состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и "ЛНР"

В четверг, 16 апреля, на КППВ возле Станицы Луганской состоялся второй этап обмена пленными – между Украиной и террористами "ЛНР".

Как сообщается на Telegram-каналах оккупантов, обмен должен был пройти по формуле "11 на 7", но в итоге она была скорректирована – "11 на 4" (три человека якобы отказались от обмена).

Также боевики показали кадры прибытия их колонны на место обмена и процедуру верификации списков. За процессом наблюдал Красный Крест (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обмен пленными между Украиной и "ЛНР" РИА Новости

Обмен пленными между Украиной и "ЛНР" РИА Новости

Обмен пленными Telegram-канал "Темник"

Обмен пленными Telegram-канал "Темник"

Обмен пленными Telegram-канал Inside Donetsk

Как сообщал OBOZREVATEL: