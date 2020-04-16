Состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и "ЛНР"

Виктория Довгань Общество 12:49, 16.04.2020 Обновлено: 13:20, 16.04.2020

В четверг, 16 апреля, на КППВ возле Станицы Луганской состоялся второй этап обмена пленными – между Украиной и террористами "ЛНР".

Как сообщается на Telegram-каналах оккупантов, обмен должен был пройти по формуле "11 на 7", но в итоге она была скорректирована – "11 на 4" (три человека якобы отказались от обмена).

Также боевики показали кадры прибытия их колонны на место обмена и процедуру верификации списков. За процессом наблюдал Красный Крест (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обмен пленными между Украиной и "ЛНР"
РИА Новости
Обмен пленными между Украиной и "ЛНР"
РИА Новости
Обмен пленными
Telegram-канал "Темник"
Обмен пленными
Telegram-канал "Темник"
Обмен пленными
Telegram-канал Inside Donetsk

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • утром 16 апреля состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и террористами "ДНР". Он завершился в 10:00.

  • Обмен состоялся возле оккупированной Горловки. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9.

  • Офис президента показал фото освобожденных узников оккупантов. На кадрах видно, что люди выглядят измученными, уставшими, у многих из них ранения.

  • Напомним, ранее в сети появился список из более 30 украинцев, которые до сих пор находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.

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