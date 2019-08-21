"Начался трэш!" "Укрзалізниця" угодила в новый скандал с пассажирами

В поезде "Мариуполь – Львов" устроили бунт, жалуясь на невыносимую жару, которая стояла в вагонах.

Об этом в Facebook рассказал один из пассажиров Александр Малкин, который ехал в вагоне-купе. Он отметил, что в билетах вагон был указан как "без кондиционера", а поэтому в нем должны были открываться окна.

"А что мы имеем, правильно – вагон, в котором должен быть кондиционер, но он не работает. Отрывающихся форточек на целый вагон – три, и все в коридоре. Температура в вагоне – 34 градуса", – написал он в сети.

Малкин отметил, что в вагоне буквально начался митинг, люди угрожали остановить поезд. Пассажиры звонили на "горячую линию" "Укрзалізниці".

"А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели ездим, претензий не было, только окно выломали одно", – заявил пассажирам начальник поезда.

Малкин подчеркнул, что после такого в вагоне "начался трэш".

"Пришел "механик" и еще один проводник. Лучшее решение, которое они нашли – это снять окна в коридоре. Вот вам и форточки", – негодовал пассажир.

Жара в вагоне поезда Facebook/Александр Малкин

Жара в вагоне поезда Facebook/Александр Малкин

Жара в вагоне поезда Facebook/Александр Малкин

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер показал на видео новые ужасы "Укрзалізниці".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!