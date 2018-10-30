''Началось при Сталине'': в УПЦ раскрыли правду о ''расколе'' православия

Предпосылки к мировому расколу православия, о котором сейчас заявляет Российская православная церковь, были заложены еще во времена СССР при Сталине.

Об этом в интервью LIGA.net заявил митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), который пояснил, что глобальное разделение, которым пугает Москва, могло бы быть только в том случае, если бы были нарушены догматические, вероучительные основы православной церкви.

"Они, как мы видим, явно не нарушены. Да и конфликтная ситуация между Москвой и Константинополем – порождение не сегодняшнего дня. Все эти потуги начались еще при Сталине, когда он хотел перенести центр Вселенского православия в Москву и создал Московскую патриархию в том виде, в котором она есть сегодня", – пояснил он.

Митрополит подчеркнул, что сейчас конфликт достиг пика при новой попытке РФ реанимировать империю, а вместе с этим, как неотъемлемый атрибут – поставить российскую церковь на первенствующее место среди мирового православия.

"Но, как правильно отметил патриарх Варфоломей, не все измеряется силой и деньгами", – добавил Драбинко.

Священнослужитель также отметил, что Украина пытается получить автокефалию уже сто лет.

"Как только возрождалась украинская государственность – начинались попытки возродить украинскую церковь. Украина всегда была, есть и, надеюсь, будет очень религиозной. Никакой атеистический режим не смог вытравить из нашего народа веру", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.