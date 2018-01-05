Иногда случается, что незначительный аспект очередной статьи вызывает очень длительное и горячее обсуждение. Оказывается, что нечаянно была затронута важная тема, которая оказалась фоном для статьи. Нечто подобное произошло и в статье "Шашечки или ехать?". Самым спорным моментом оказалось то, как можно было бы организовать руководство низовых подразделений полиции. Мы тогда указали, что наиболее оптимальным выглядит предложение МВД некой кандидатуры, которая должна пройти утверждение территориальной громадой. Ничего необычного в этом нет, а учитывая идущий процесс децентрализации власти, предложение и вовсе оказывается в тренде. Именно этот аспект стал настолько дискуссионным, что мы решили пояснить свою позицию, на сей счет.

В общем, поляризация мнений возникла по линии: громады не приучены избирать, а потому – непременно выберут мошенника или царька – с одной стороны, и "Штатах это работает" — с другой. На самом деле, смысл этого тезиса был в другой плоскости, ибо речь шла об ответственности, которую пора учиться брать на себя как отдельным гражданам и громадам, так и полицейскому руководству, не только полицейскому и не только руководству.

На наш взгляд, милиция совка и пост совка, а теперь и Нацполиция, остаются неоправданно военизированными органами. Это проявляется как внешне – в копировании специальных званий и шага, между ними, так и по базовым принципам. Например, армейские уставы требуют от военнослужащего безусловной субординации. То есть, получив любой приказ своего командира, военнослужащий обязан его исполнить в точности и в срок, а если с ним не согласен, может обжаловать после выполнения. Почему это необходимо военным – понятно, а вот у правоохранителей такая формула уже не выглядит столь очевидной. Дело в том, что каждый полицейский обязательно проходит базовый курс правовой подготовки и обязан понимать правовые аспекты собственной работы и работы своих коллег, в частности – начальников. Грубо говоря, это должно привести к безусловному невыполнению преступных приказов, вплоть до задержания начальника, издавшего таковой, до выполнения каких-то действий абсолютно без приказа.

Например, каждый полицейский обязан знать, что государство имеет критические точки, злонамеренное воздействие на которые может обвалить всю систему, а значит, их защита от преступных посягательств – его прямая обязанность, без дополнительных приказов руководства. В старые времена имелись планы обороны самих помещений ОВД, поскольку в них находились: хранилище оружия и боеприпасов, места содержания преступников и документы, составляющие государственную тайну. Поэтому, при малейшем сигнале о нападении на здание, все должны были пробираться к месту службы и оборонять его столько, сколько надо. Причем, если начальник попытался бы дать команду сложить оружие, то его следовало бы задержать на месте. Как показали события 2014 года, не все сразу перекинулись к противнику, а многие ждали дополнительной команды на открытие огня по захватчикам. Это значит, что изначально система была создана на ущербных принципах, что и привело к трагедии. Более такого позволять нельзя, но скорее всего, именно в этом плане так ничего и не изменилось.

В данном случае, речь идет об ответственности отдельного полицейского, целого отдела полиции, его начальника и других лиц. Эта ответственность должна четко пониматься каждым из них и начальник не может пользоваться указанным выше армейским принципом. В общем, надо менять уровень ответственности внутри полиции, но важно его поднимать и вне ее.

Рассмотрим тот спорный тезис, с которого мы начали, об утверждении начальника органа, членами территориальной громады. Как это может выглядеть? А вот как. МВД выставляет одну или несколько кандидатур, на должность начальника отдела полиции, а далее – происходит голосование за ту или иную кандидатуру. Причем, должен быть задан шаг ротации этой должности. Допустим, это будет два года. К этому времени МВД должна подготовить кандидатов на должность, если не подготовило, то будет считаться, что предложена кандидатура действующего начальника и он должен набрать, для утверждения 50%+1 голос. Если не набрал – на выход в тот же день.

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В этом случае, громада знает, что это она избрала начальника полиции, а значит, все вопросы, которые возникают по части правопорядка – надо задавать прямо своему избраннику. Если все оказалось плохо, то нет смысла пенять на министра ВД, или президента – ваш выбор, несите за него ответственность!

И тут возникает целый веер следствий. Например, начальник уже не может тупо зажраться и решать свои вопросы, наплевав на то, что происходит на вверенной его органу территории – спросят же! Надо встречаться с людьми, предпринимателями, руководством города и рассказывать о том, какие меры принимаются для улучшения жизни территории. Причем, там никому не интересно, сколько вы там открыли криминальных производств, сколько раскрыли преступлений, в том числе – по горячим следам, сколько завербовали агентов, сколько завели оперативно-розыскных дел и сколько из них получили процессуальную реализацию. Этими цифрами никого не убедишь. Но все будут задавать вопросы о хамстве или не дай бог – побоях, которые позволили себе полицейские. Они будут задавать вопросы о том, безопасно или нет выходить вечером на улицу, почему не штрафуют водителей, забивших проезжую часть своими припаркованными автомобилями, и так далее.

Это будет очень интересное общение. Начальник, например, может сказать о том, что на работу отдела негативно влияет отсутствие своей группы экспертов, и своей лаборатории для экстренных исследований. Или он может сказать, что не может перекрыть все участки наличным штатом сотрудников, без привлечения их к работе сверх нормы, и невозможности оплатить сверхурочные.

То есть, часть проблем окажется решаемой силами громады и она может выделить средства на то, чтобы создать условия работы полиции более привлекательной, чтобы сюда стремились перейти инициативные и опытные сотрудники. Например, громада может дать повышенный социальный пакет или — гасить проценты по ипотеке, для ценных сотрудников, закупить оборудование и технику. На это уже есть деньги. Это можно делать прямо сейчас.

Причем, остальные сотрудники назначаются на должности внутренними приказами и распоряжениями, по инициативе начальника, а начальник, как и министр – замыкает собой связь с обществом, которому и призвана служить полиция. То есть, любое неподобающее поведение полицейского будет прямо бить по репутации начальника и он не станет дожидаться комиссий и прочего, а сам разберется и накажет виновника.

С другой стороны, полицейские будут четко представлять, что из центрального бюджета они получают основную зарплату, а массу бонусов, связанных с дополнительными выплатами, они получают от тех самых людей, среди которых они и работают. Возникнет взаимная ответственность полицейских перед своей громадой и наоборот.

Пора учиться делать свой выбор и отвечать за его последствия. Если мы снова и снова ищем виновников на стороне, то мы опять играем в старую игру с Бабайкой. Кто виноват? Бабайка виноват.

Надо брать ответственность в свои руки. Это и есть то самое осуществление власти. Начальник полиции просто не сможет построить себе особняк, непонятно за какие деньги – увидят и спросят! Не поверят и не изберут! А кроме того, трудно будет где-то получить подобную должность, ибо оттуда обязательно приедут люди, которые поинтересуются тем, как тут проявил себя кандидат на начальника их отдела полиции.

Примерно такой алгоритм работы обеспечит максимальную прозрачность в отношениях полиции и громады. В свою очередь, и сами полицейские, получая солидные добавки от громады, просто не дадут своим коллегам творить беспредел. Им будет что терять. Они сами будут инициировать наведение порядка в своем коллективе, а громада – найдет, как достойно отблагодарить тех, кто всегда рядом и готов оказать помощь.

Так что речь идет об ответственности и только — о ней.