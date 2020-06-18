Начальник Львовского военного госпиталя умер от коронавируса

Начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда скончался от коронавируса.

Об этом вечером в четверг, 18 июня, сообщил мэр Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

"Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Во Львовской области зафиксировано 3398 случаев. Львовщина пока не готова к ослаблению карантина.