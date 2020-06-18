Начальник Львовского военного госпиталя умер от коронавируса

Кирилл Лютый Общество 21:51, 18.06.2020

Начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда скончался от коронавируса.

Об этом вечером в четверг, 18 июня, сообщил мэр Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

"Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Во Львовской области зафиксировано 3398 случаев. Львовщина пока не готова к ослаблению карантина.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами. Видео инцидента

"Даже зубы покрошились": зараженные коронавирусом в Виннице рассказали о последствиях болезни

Всплыли резонансные факты об экс-беркутовце, подозреваемом в избиении ветерана АТО

На языковой скандал с McDonald's РФ отреагировала фразой "дальше будет – скажи паляниця?"

На Донбассе погиб молодой морпех ВСУ: появилось фото Героя