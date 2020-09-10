Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился COVID-19

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заразился коронавирусом (COVID-19) и находится на самоизоляции.

Об этом в Twitter сообщил волонтер Александр Колим со ссылкой на свои источники.

"Информация от надежного источника. Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID-19 и воспаление легких", – рассказал он.

Позже глава управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник для OBOZREVATEL подтвердил, что Хомчак заболел на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции.

"Главнокомандующий Вооруженных сил две недели находится на самоизоляции. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное", – сказал офицер.

По его словам, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.

Отметим, что ранее сообщалось, что у командующего Военно-морскими силами ВСУ, контр-адмирала Алексея Неижпапы якобы диагностировали коронавирус COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 10 сентября, в Украине официально подтверждены 145 612 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2582 – обнаружены за прошедшие сутки.