Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заразился коронавирусом (COVID-19) и находится на самоизоляции.

Об этом в Twitter сообщил волонтер Александр Колим со ссылкой на свои источники.

"Информация от надежного источника. Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID-19 и воспаление легких", – рассказал он.

Отметим, что пресс-службы Минобороны или Генштаба ВСУ о болезни Хомчака не сообщали.

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак заразился COVID-19 – волонтер

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