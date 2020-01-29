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29 января • обновлено в 11:21
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"Начал кому-то мешать!" Сенцов принял резкое решение относительно похода в политику

2.5т
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Украинский кинорежиссер, побывавший в плену Кремля, Олег Сенцов заявил, что не собирается в чем-то оправдываться перед критиками, обвиняющими его якобы в "продажности олигархам" и походе в политику.

По его словам, на подобное не стоит реагировать, когда считаешь себя правым. Соответствующий пост экс-политзаключенный опубликовал на своей странице в Facebook.

"Когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам – это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать", – подчеркнул украинец.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Facebook/Oleg Sentsov

Он еще раз заявил, что не собирается идти в политику или создавать какую-то партию. При этом будет продолжать делать то, что пойдет на пользу Украине, а также говорить, что думает.

"На моей любимой футболке есть такая надпись: "BORN FREE" (рожден свободным). Именно таким я стараюсь оставаться и никому не удастся меня ни купить, ни запугать!" – подытожил Сенцов, опубликовав свое фото в футболке с соответствующим призывом.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не планирует начинать политическую карьеру. По его словам, для такого решения "нужно иметь очень сильную мотивацию".

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Автор
Марта Рок
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Теги
соцсети политика политзаключенный
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Тарас Марія
Тарас Марія
молодець Олег Сенцов - хто там не був - не в праві рота розкривати - робіть те ,що Вам призначено долею
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Дудко Олег
Дудко Олег
А чем ещё заниматься режиссеру, тем более, что фильмы он снимать не умеет, минировать свою территорию стрёмно, а в Россию больше не пустят.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
М-да, и фильм - г...но, и человек - г...но! (С) Э.Суровый
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