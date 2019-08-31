"На*бывают людей!" Офицер ВСУ пожаловался на беспредел в больнице

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" пожаловался на беспредел в стоматологической поликлинике в городе Белая Церковь.

Он опубликовал на своей странице в Telegram пост, в котором заявил, что людей жестко обманывают, наживаясь на их деньгах.

"Попробую написать без матов или как на*буют каждый день людей с очаровательной улыбкой. Город Белая Церковь. Обращение к стоматологу. Областная стоматологическая поликлиника и понорамний снимок 150 гривен. Вопрос есть ли скидки по УБД. Ответ — нет", — рассказал офицер ВСУ.

По словам Штефана, отрицательный ответ был потому, что клиника бюджетная и находится на самоокупаемости, однако счет был выставлен на юрлицо:

"Оплата 150 гривен, считая, что деньги идут на государственный счет клиники. В итоге чек с оплатой на счет частной ООО "Профи-мед 2000". За мной живая очередь. Бинго".

Офицер ВСУ пожаловался на беспредел в больнице t.me/a_shtirlitz

"Когда вы упыри наконец перестанете наживаться на болезнях людей? Цинизм, обман и очередные частные прокладки которые "бьют" бабло в государственных учреждениях. Кто отвечает за медицинские реформы в области и Украине? Интересно услышать их ответ", — добавил Анатолий Штирлиц.

Офицер ВСУ пожаловался на беспредел в больнице t.me/a_shtirlitz

Офицер ВСУ пожаловался на беспредел в больнице t.me/a_shtirlitz

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, за какие услуги украинцам больше не нужно платить в больнице.

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