НАБУ не расследует заявление Корецкого о давлении на "Прямой", – Сытник

НАБУ сейчас не расследует заявление экс-руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции в понедельник, 17 августа. Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу.

"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть о преступлениях, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственные антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы ее направили по принадлежности. Не в ГБР", – уточнил Сытник.

Напомним, 21 июля Корецкий написал заявление Сытнику о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым. В своем заявлении он отметил, что Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой" для отыскания и изъятия серверов с целью прекратить деятельность телеканала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после обнародования заявлений о правонарушениях со стороны руководства ГБР, давление на следователей с целью затягивать расследование дел против Петра Порошенко с бюро уволили руководителя следственной группы Олега Корецкого. В копии приказа говорится, что следователя уволили на основании законов "О Государственном бюро расследований" и "О государственной службе".