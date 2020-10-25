Наблюдатели от КИУ назвали пять основных проблем на местных выборах

Наблюдатели от Комитета избирателей Украины назвали пять ключевых проблем, которые зафиксировали во время мониторинга проведения голосования на местных выборах 25 октября.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, прежде всего отметив несоблюдение карантинных требований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По состоянию на 12 часов. Первое – это нарушение противоэпидемиологических мероприятий в день голосования", – отметил Кошель.

Также наблюдатели КИУ зафиксировали ряд фактов незаконной агитации в большинстве областей Украины.

"Я предполагаю, что некоторые случаи могут быть провокационными. Но массив фактов у нас вызывает беспокойство", – отметил Кошель.

Еще одним нарушением стал недопуск наблюдателей КИУ на отдельные избирательные участки. Таких случаев было зафиксировано четыре.

Среди проблем называется и несвоевременное открытие избирательных участков, как заблаговременное, так и с опозданием.

Также ряд нарушений был зафиксирован в связи с президентским опросом, проводимым параллельно с местными выборами и происходящим за пределами избирательных участков. В частности, названы отдельные факты порчи анкет при проведении опроса.

Кошель высказал мнение, что оно проводится в "непрофессиональным и даже любительским способом", поэтому результаты такого опроса не должны считаться мнением граждан Украины. Кроме того, по наблюдениям КИУ, опрос не пользуется особым вниманием граждан, приходящих на выборы.

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