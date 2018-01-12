Журналисты Реальной газеты откопали прекрасное. Так называемый "фонд госимущества ЛНР" выложил на своем сайте список отжатых украинских супермаркетов, которые готов сдать в аренду всем желающим. Оказывается, в "ЛНР" даже отжатые магазины не смогли запустить и теперь ищут кого-то, кто сможет это сделать, пишет Денис Казанский в своем блоге.

Как известно, в 2014 году боевики захватили имущество украинских торговых сетей, расположенных на подконтрольной им территории. Поначалу они стали открывать в захваченных магазинах свои супермаркеты. Например, в "ЛНР", в бывших АТБ и "Брусничках" открылся супермаркет "Народный", который контролировался окружением Игоря Плотницкого. Но наладить работу боевикам удалось далеко не везде. Множество супермаркетов просто закрыли и разграбили. Последние 3 года они стоят заброшенными, и руководство "ЛНР" пытается привлечь арендаторов со стороны, чтобы хоть как-то заставить их работать.

Опубликовали не только адреса заброшенных магазинов, но и их фотографии. И это печальное зрелище. Там, где еще несколько лет назад сияли витрины, а прилавки ломились от продуктов, теперь ржавчина, запустение и тлен. Стекла закрыты фанерой, стеллажи разбиты, оборудование вынесено мародерами.

Казалось бы, что может быть проще — придти на все готовое и зарабатывать в магазине, который за тебя построили и открыли другие люди? Но "молодой республике" оказалась непосильной даже эта задача. Отобрать чужой бизнес легко. А вот управлять им — гораздо сложнее. Как известно, воровать и рушить — не созидать.

Вот так теперь выглядит бывший АТБ по адресу г. Антрацит, ул. Петровского, 61-А

Особенно мне нравятся фотографии изнутри магазина. Нет, его не бомбили. В нем похозяйничали "освободители"

Интересно, зачем они раскурочили потолок?

А это уже бывший АТБ по адресу г. Брянка, м-н Тополь, 1-а. На сайте есть его описание, и его стоит прочесть.

"Нет хол.ларей (8шт); холодильные витрины требуют ремонта,диагностики, заправки фреоном R-507 и R-22; нет компрессоров, конденсаторных блоков, охладительных блоков внутрекамерных холодильных камер; разморожены фанкойлы отопления WITO-(2шт), радиаторы отопления отсутствуют; Отсутствует котельное оборудование. Для пуска газовой топочной после ее полной реконструкции потребуется -1,5-2мес. для оформления пакета документов в горгазе; отсутствует электропитание, требуется заключение договора в РЭС с составлением документации; электропроводка по магазину полностью уничтожена; помещения тебуют основного ремонба; отсутствует весовое и кассовое оборудование; отсутствует система видионаблюдения. Разбиты автоматические входные двери и отсутствует автоматика. Нет кассового оборудования (pos-terminal IBM SurePos-300 model 4810-340, сканер штрихкодов совмещенный с весами), весов с чекопечатью и контрольных, оборудования для органиции работы ЛВС и оборудования для операторской"

Ай-ай-ай, а кто же все это сделал? Каратели из добробатов? Так в Брянке не было никаких карателей. Только защитники Донбасса — православные казаки да доблестные ополченцы. Почему же в магазине электропроводка полностью уничтожена и "видионаблюдения" (привет защитникам русского языка) нет? Кто спиздил весовое и кассовое оборудование? Кто разбил автоматические входные двери? Солдаты НАТО?

Бывший АТБ в г. Краснодон, ул. Бунина, 4-б. Там тоже украли все оборудование. Но зато на входной двери есть наклейка с флажком "ЛНР"!

А это Луганск! Бывший АТБ по адресу ул Панькова, 32

Его тоже спасли от фашистов

Внутри случился какой-то апокалипсис. Видимо, назло бандеровцам корчевали проводку

И опять Луганск. Бывший АТБ по адресу квартал Ольховский, 9. В описании указано: "Остался корпус здания".

Ну, спасибо хоть корпус не украли…

Хорошо, что Луганск освободили!

Слава Новороссии!

Луганск, бывший АТБ, квартал Южный, 3/108

А это уже не АТБ, а другой магазин в поселке Юбилейном, по адресу ул. Садовая, 6. Точнее, все что от него осталось.

На фасаде надпись "русские". Можно было не писать, и так понятно, кто тут похозяйничал.

Еще один бывший АТБ, Луганск, улица Шевченко, 8

Тут тоже когда-то ходили покупатели, пока Луганск не решили освободить от страшного украинского гнета. Еще несколько лет назад все это работало.

Вообще, удивительно, как можно было устроить такую разруху даже в торговле. Ладно еще завод. Там все сложно устроено. Но супермаркет в проходном месте — это же курица, несущая золотые яйца! Завози товар и торгуй. При "фашистской Украине" все это работало. Продукты продавались и приносили владельцам прибыль. А теперь все тупо разбито и разграблено. Какой-то необъяснимый вандализм.

Больше фотографий можно найти по ссылкам. На сайте "ЛНР" в списках есть не только заброшенные, но и работающие магазины "Народные", которые тоже сдаются в аренду. У боевиков они нерентабельны. Остается только искать каких-то коммерсантов, которые смогут вдохнуть в них вторую жизнь.

Совсем печальная ситуация в Луганске. Город достался банде каких-то совсем уж законченных дегенератов, которые даже магазинами не могут нормально управлять.