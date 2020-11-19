На Житомирщине от COVID-19 умерла подопечная интерната: в учреждении отказывались вызвать ей скорую

В Житомирской области из-за несвоевременного оказания медицинской помощи в больнице умерла от COVID-19 подопечная Радомышльского психоневрологического интерната. Ее с температурой более 39 градусов и 89% концентрации кислорода в крови руководство заведения сначала не хотело отправлять в медучреждение.

В частности, женщину еще живой 12 ноября увидели мониторы Национального превентивного механизма. Тогда они добились, чтобы пациентке вызвали скорую помощь, однако время для эффективного лечения было уже потеряно, сообщает ZMINA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что визит НДМ в Радомышльский ПНИ был без предупреждения. А именно этот интернат избрали, поскольку в феврале этого года сотрудников Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека поразило ненадлежащее оказание медицинской помощи одной из подопечных. Тогда мониторы обнаружили у женщины глубокие и широкие пролежни с обеих сторон, что причиняло ей невыносимую боль. На этот раз, по словам журналистов, которые присутствовали в ПНИ, врач и директор заведения противодействовали госпитализации подопечной с признаками острого респираторного заболевания.

Подопечная Радомышльского психоневрологического интерната умерла от осложнений после COVID-19

Отмечается, что в начале встречи директор рассказала мониторам, мол, ОРЗ болела одна подопечная, но "уже выздоровела". В то же время вспомнила о заболевших пяти ее сотрудниках, которые "вот-вот сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов".

Кроме этого, женщина заверила, что в заведении выделили специальное карантинное помещение на случай вспышки COVID-19. Также учреждение обеспечили всеми необходимыми протикоронавируснимы средствами: масками, антисептиками. И даже установили "антикоронавирусную рамку" на входе в здание.

Мониторы обнаружили в интернате двух женщин с высокой температурой.

Как известно, мониторы НДМ, согласно закону об Уполномоченном по правам человека, имеют право заходить в любые помещения и общаться с жителями места несвободы при отсутствии персонала. Так они обнаружили в интернате двух женщин с высокой температурой.

"Одна из них лежала в комнате с пятью другими подопечными. Ее лицо было сильно покрасневшее, она тяжело дышала, смотрела в одну точку и не реагировала ни на мониторов НДМ , которые окружили ее, ни на других жителей интерната", – говорится в сообщении.

Оказалось, что состояние женщины было тяжелым: температура 39,3 градуса, пульсоксиметр показал 89% концентрации кислорода в крови, тогда как нормальный показатель должен быть не ниже 95%. Еще у одной из жительниц была зафиксирована температура 38,4 градуса, хотя персонал пытался скрыть такие высокие показатели.

Персонал ПНИ пытался скрыть высокие показатели температуры у подопечных

Вот какой диалог привела пораженная ситуацией председатель правления ZMINA Татьяна Печончик на своей странице в Facebook.

"Вы хотите, чтобы у вас тут все отделения легло? У пациентки есть показания, указывающие на возможный коронавирус? – Есть. – Где тест? – Нет. – Почему? Врач отмалчивается и улыбается... – Чего ждем? Чтобы женщина умерла? Врач снова смеется".

В итоге одна из подопечных Радомышльского ПНИ умерла в Коростышевской больнице

Подчеркивается, что после продолжительного разговора скорую подопечной руководство учреждения таки вызвало. Медик даже упрекнула врача и директора ПНИ: куда они смотрели и почему раньше не звонили.

"Через два дня представитель Омбудсмена позвонит в интернат, чтобы узнать о состоянии госпитализированной женщины, и узнает, что 15 ноября К. умерла в Коростышевской центральной районной больнице от осложнений, вызванных COVID-19", – отметили в материале.

Там добавили, кто ответит за смерть человека, будут решать правоохранители и местная власть. Офис омбудсмена направил официальное письмо в Офис генпрокурора с просьбой соответственно отреагировать на вопиющий случай. А представители Омбудсмана направили отчет по результатам визита в адрес Житомирской облгосадминистрации, в котором рекомендуют принять безотлагательные меры по предотвращению распространения коронавирусного заболевания в интернате, где в общей сложности проживает 211 подопечных.

Скриншот Facebook Tetiana Pechonchyk

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Житомире от COVID-19 умерла преподаватель университета Ольга Грабарь, которая накануне обращалась к власти из-за нехватки в больнице кислорода.

Позже в больнице Житомира №1, где от COVID-19 умерла 39-летняя преподавательница, утверждали, что обеспечены достаточным количеством кислорода и причина смерти женщины не связана с этим.

В Минздраве ответили на смерть преподавательницы в Житомире, которая заявляла о нехватке кислорода.

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