На Житомирщине ссора в многодетной семье закончилась пожаром: женщина получила тяжелые ожоги

В Житомирской области семейный конфликт закончился пожаром в доме.

Как сообщает ТСН со ссылкой на областное управление Национальной полиции, мужчина принес канистру с бензином и угрожал поджечь дом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В разгаре эмоций женщина вылила часть бензина на себя, часть – на пол. И муж, по его словам, не осознавая своих действий, щелкнул зажигалкой", – говорится в сообщении.

Деревянный дом выгорел до основания. Детей из дома выносил отец. 35-летняя женщина находится в ожоговом центре областной больницы в тяжелом состоянии.

"Имеет 40% ожогов 2-3 степени. Больше всего поражены туловище, шея, лицо и верхние конечности. Не хочет говорить, что произошло на самом деле. Пожар и пожар", – рассказал заведующий ожоговым центром Житомирской областной больницы Богдан Никитенко.

Действительно ли женщина облилась сама и случайно ли муж поднес к ней зажигалку, следствие еще будет устанавливать. Пока главу семейства опросили и отпустили.

По словам председателя сельского совета Аллы Опанасюк, женщина давно страдала от насилия мужа, который часто выпивал, но жалобы на него не писала.

Мать потерпевшей Вера Концедайло подтвердила, что дочь в последнее время была в отчаянии, потому что муж ее постоянно избивал.

"Он ее так пытал, что она уже вынуждена была себе что-то сделать", – подчеркнула мать.

У супругов четверо детей: двое мальчиков 10 и 15 лет, девочкам – 8 и 11. Из села их забрал отец к сестре в райцентр. Соцслужбы попросили семью не беспокоить, дети, мол, под присмотром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре спасатели во время пожара вынесли на руках троих детей.