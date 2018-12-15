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На Житомирщине разбился военный самолет: все подробности

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В субботу, 15 декабря, на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Трагедия произошла около 15:00.

В результате инцидента погиб летчик. Инцидент случился во время захода борта на посадку. По информации личных источников OBOZREVATEL, погибшего военного звали Александр Фоменко. По предварительным данным самолет упал на военном аэродроме в пгт Озерное под Житомиром. Отмечается, что самолет якобы рухнул в 1,5 километрах от полосы на высоте 70 метров.

Информацию о ЧП подтвердили и на официальной странице Службы безопасности Украины. Там отметили, что причины и подробности катастрофы выясняются. Она произошла во время плановых учений.

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Су-27

Су-27

"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в селе Уланов Винницкой области также потерпел крушение самолет Су-27, оба пилота погибли. Трагедия произошла во время международных учений "Чистое небо-2018".

В результате катастрофы погиб американский летчик Сет Неринг и заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" ВСУ Иван Петренко. Примечательно, что он также был из Озерного, где упал самолет 15 декабря.

Место
УкраинаЖитомир
Тег
Служба безопасности Украины
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Шмара Оксана
Шмара Оксана
В хлеву рожденный летать не может ! Слава херою !
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Потому что уже надо избавляться от этого совкового барахла.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
ВСЕМ пригожинским троллям, злорадствующим о смерти человека, ЖЕЛАЮ сдохнуть в канаве, прикопанными удобрением без гроба и таблички !
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Шмара Оксана
Шмара Оксана
ЕбашьРусню Андрей, Вот ты на себя заклятие и наложил ! Теперь ожидай .... жаль тебя , а ещё жил бы да жил.
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