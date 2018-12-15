На Житомирщине разбился военный самолет: все подробности

В субботу, 15 декабря, на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Трагедия произошла около 15:00.

В результате инцидента погиб летчик. Инцидент случился во время захода борта на посадку. По информации личных источников OBOZREVATEL, погибшего военного звали Александр Фоменко. По предварительным данным самолет упал на военном аэродроме в пгт Озерное под Житомиром. Отмечается, что самолет якобы рухнул в 1,5 километрах от полосы на высоте 70 метров.

Информацию о ЧП подтвердили и на официальной странице Службы безопасности Украины. Там отметили, что причины и подробности катастрофы выясняются. Она произошла во время плановых учений.

Су-27 "Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в селе Уланов Винницкой области также потерпел крушение самолет Су-27, оба пилота погибли. Трагедия произошла во время международных учений "Чистое небо-2018".

В результате катастрофы погиб американский летчик Сет Неринг и заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" ВСУ Иван Петренко. Примечательно, что он также был из Озерного, где упал самолет 15 декабря.