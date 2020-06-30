На Житомирщине при странных обстоятельствах умер пациент с подозрением на COVID-19

В Коростене Житомирской области 70-летнего мужчину, которого госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19, обнаружили мертвым на территории больницы.

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Когда в медучреждение приехала внучка, ей сказали, что пациент ушел домой, сообщает ТСН.

Родственники возмутились, что в больнице сразу не предупредили об этом. В итоге мужчину обнаружили через пять часов в овраге возле больницы без признаков жизни. Он скончался от легочной тромбоэмболии.

Главврач Коростенской городской больницы пояснил, что пациент сам нарушил режим и вышел из инфекционного отделения.

"Если врач приходит на обход, а пациент отсутствует, а учитывая режим ковидности, он не имеет права покидать инфекционное отделение, врач не несет за него ответственность", – добавил директор больницы Николай Хадаковский.

В больнице и областном управлении здравоохранения начали служебную проверку.

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"Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия. В случае, если к указанному событию могут быть причастны медики, то есть смерть лица наступила из-за неоказания медицинской помощи, будет предоставлена соответствующая правовая оценка", – отметил начальник следственного отделения Коростенского райотдела полиции ГУНП в Житомирской области Алексей Кавецкий.

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