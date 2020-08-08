На Житомирщине от удара грузовика перевернулся микроавтобус с пассажирами: все погибли

На Житомирщине грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами.

В субботу, 8 августа, на автодороге вблизи села Грозино Житомирской области грузовик MAN выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Как стало известно OBOZREVATEL, от удара Mercedes, который перевозил троих пассажиров по маршруту Киев – Лугини, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пассажиры и водитель погибли. Водитель грузовика получил травмы.

Данные о погибших уточняются.

Авария произошла вблизи села Грозино. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились дети.