На Житомирщине от COVID-19 умер известный хирург

Борис Бондарь Общество 17:18, 13.11.2020 Обновлено: 17:18, 13.11.2020

На Житомирщине в Новоград-Волынском от коронавирусной болезни умер известный в городе врач-хирург Петр Ключник.

Об этом в Facebook сообщило Новоград-Волынское горрайонное территориальное медицинское объединение. Медик скончался 12 ноября.

Мужчине было 68 лет. Всю жизнь он отдал медицине и спасению человеческих жизней.

По информации Укринформ, в Новоград-Волынском городском совете уточнили, что причиной смерти медика стали осложнения от COVID-19.

"В этот скорбный час пусть Господь дает семье и близким силы перенести боль невосполнимой утраты. Пусть добрый, светлый память о Петре Андреевича навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, уважал и почитал", – сказано в сообщении Новоград-Волынской ГТМО.

Умер Петр Ключник
Facebook Новоград-Волынской ГТМО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 10 ноября от осложнений коронавирусной инфекции умер заведующий отделением областной больницы имени Мечникова Борис Анатольевич Павленко. Врачу было 58 лет.

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