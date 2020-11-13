На Житомирщине от COVID-19 умер известный хирург

На Житомирщине в Новоград-Волынском от коронавирусной болезни умер известный в городе врач-хирург Петр Ключник.

Об этом в Facebook сообщило Новоград-Волынское горрайонное территориальное медицинское объединение. Медик скончался 12 ноября.

Мужчине было 68 лет. Всю жизнь он отдал медицине и спасению человеческих жизней.

По информации Укринформ, в Новоград-Волынском городском совете уточнили, что причиной смерти медика стали осложнения от COVID-19.

"В этот скорбный час пусть Господь дает семье и близким силы перенести боль невосполнимой утраты. Пусть добрый, светлый память о Петре Андреевича навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, уважал и почитал", – сказано в сообщении Новоград-Волынской ГТМО.

Умер Петр Ключник Facebook Новоград-Волынской ГТМО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 10 ноября от осложнений коронавирусной инфекции умер заведующий отделением областной больницы имени Мечникова Борис Анатольевич Павленко. Врачу было 58 лет.