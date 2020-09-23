На Житомирщине нашли уникальный город Киевской Руси. Фото открытия

В поселке Городница Житомирской области нашли остатки неизвестного до сих пор города времен Киевской Руси. Ранее в этом же населенном пункте был найден уникальное сокровище того же периода.

Об очередном открытии написал на личной странице в Facebook научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Алферов, подчеркнув, что речь идет о настоящей археологической сенсации.

"Археологи, которые обследовали место находки Городницкого сокровища под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси! Он "потерялся" прямо в Городнице! Исключительно профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города. Дальнейший осмотр предоставил первые результаты!" – написал он.

В поселке Городница на Житомирщине нашли остатки города Киевской Руси. Facebook Александра Алферова

Историки выяснили, что в русском городе была кирпичная церковь. Facebook Александра Алферова

По словам Алферова, древняя Городница имела две линии обороны в виде валов. Кроме того, тогдашние фортификаторы города создали эскарпы – специально подготовленные оборонительные крутые склоны.

Первыми находками на месте работы археологической команды стали небольшие фрагменты обожженной глины с присущей для плинфы формой (кирпич княжеского времени).

Это позволило историкам сделать выводы о том, найденный город имел сложную фортификацию и кирпичное строение (скорее всего – церковь).

Древнее поселение в Городнице имело две линии обороны из валов. Facebook Александра Алферова

"Искренние поздравления всем участникам экспедиции, жителям Городницы и научному сообществу! Отныне можно официально считать историю Городницы старше на несколько сотен лет! С этим открытием приоткрывается и сама история сокровища!" – подытожил Алферов, заверив, что вскоре древний город будет подробно исследован, а результаты – обнародованы для общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL: