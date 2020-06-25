На Житомирщине молния сожгла дом и прошла через тело матери 9 детей. Видео

В Житомирской области молния уничтожила дом, в котором проживала семья с 9-ю детьми.

Как сказано в сюжете "ТСН", во время сильной грозы старое деревянное строение, где жила семья, сгорело. Временный приют пострадавшим дали односельчане (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Громыхнуло, что аж затряслось под ногами. Как вышел на двор – у соседа дым из крыши идет. Я сразу позвонил в службу спасения", – рассказал сосед пострадавшей семьи Анатолий Ткачук.

В момент удара молнии в доме находились все девять детей и их мать Светлана Кильницкая. Женщина получила удар током, поскольку держалась за металлическую ручку двери.

"Меня спасли только тапочки. Она меня пронзила, у меня до сих пор пальцы болят. Честно, я еще не верю, что такое произошло", – поделилась Кильницкая.

По ее словам, комнаты мгновенно наполнились дымом, а она с детьми выбежала на улицу.

"Я успела только схватить документы и детей повытаскивать. Начала кричать: "Дети, выходим из дома, мы, наверное, горим", – добавила пострадавшая.

Люди пытались самостоятельно потушить огонь до приезда пожарных. Спасателям потребовалось три часа, чтобы полностью справится с пламенем.

"Деревянное здание. Когда молния ударяет в дерево, здание, его практически невозможно потушить, пока не выгорает все, очень большой разряд идет энергии", – объяснил командир отделения Романовской государственной пожарной части Александр Коцюбко.

По словам сельского головы, сгоревший дом ремонту не подлежит, а в селе продается только два здания. Денег на покупку в сельсовете нет, поэтому их начали собирать по людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кировоградщине шаровая молния попала в дом с людьми и разрушила его.