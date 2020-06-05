На Житомирщине могут усилить карантин: заболеваемость COVID-19 выросла

Тимур Григоренко Общество 14:26, 5.06.2020 Обновлено: 14:58, 5.06.2020

В Житомирской области намерены рассмотреть вопрос об усилении карантинных мер из-за роста количества зараженных коронавирусом (COVID-19).

Об этом на брифинге в пятницу, 5 июня, заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Сегодня проведем заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором буду инициировать усиление карантинных мероприятий и непереход Житомирщины на очередной этап ослабления карантина", – сказал чиновник.

COVID-19 в Украине

На комиссии намерены рассмотреть такие вопросы:

  • невозможность открытия ресторанов на территории области;

  • проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;

  • проверка работниками Нацполиции пассажирских перевозок на предмет соблюдения карантинных ограничений;

  • проверка рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

Отметим, что состоянием на 5 июня в Житомирской области зафиксировано 855 случаев заражения (+22 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире заявили о вспышке коронавируса среди воспитателей детсадов.

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