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5 июня • обновлено в 15:13
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На Житомирщине могут усилить карантин: заболеваемость COVID-19 выросла

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В Житомирской области намерены рассмотреть вопрос об усилении карантинных мер из-за роста количества зараженных коронавирусом (COVID-19).

Об этом на брифинге в пятницу, 5 июня, заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Сегодня проведем заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором буду инициировать усиление карантинных мероприятий и непереход Житомирщины на очередной этап ослабления карантина", – сказал чиновник.

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На комиссии намерены рассмотреть такие вопросы:

  • невозможность открытия ресторанов на территории области;

  • проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;

  • проверка работниками Нацполиции пассажирских перевозок на предмет соблюдения карантинных ограничений;

  • проверка рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

Отметим, что состоянием на 5 июня в Житомирской области зафиксировано 855 случаев заражения (+22 за сутки).

На Житомирщине могут усилить карантин: заболеваемость COVID-19 выросла

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире заявили о вспышке коронавируса среди воспитателей детсадов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Житомир
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