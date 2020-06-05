На Житомирщине могут усилить карантин: заболеваемость COVID-19 выросла

В Житомирской области намерены рассмотреть вопрос об усилении карантинных мер из-за роста количества зараженных коронавирусом (COVID-19).
Об этом на брифинге в пятницу, 5 июня, заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Сегодня проведем заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором буду инициировать усиление карантинных мероприятий и непереход Житомирщины на очередной этап ослабления карантина", – сказал чиновник.
COVID-19 в Украине
На комиссии намерены рассмотреть такие вопросы:
невозможность открытия ресторанов на территории области;
проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;
проверка работниками Нацполиции пассажирских перевозок на предмет соблюдения карантинных ограничений;
проверка рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.
Отметим, что состоянием на 5 июня в Житомирской области зафиксировано 855 случаев заражения (+22 за сутки).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире заявили о вспышке коронавируса среди воспитателей детсадов.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.