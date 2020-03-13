На Житомирщине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В городе Бердичев Житомирской области 13 марта госпитализировали мужчину с подозрением на инфицирование коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко. По его словам, больной мужчина сам обратился к врачам.
Коронавирус на Житомирщине
"Утром поступила информация из Бердичева, что пациент для предотвращения негативных последствий сообщил врачей о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение", – написал глава области.
Бунечко добавил, что госпитализированный несколько недель отдыхал в Италии. У него взяли все необходимые анализы и в ближайшее время огласят их результаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 марта коронавирус нашли у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
Известно, что жительница Радомышля недавно вернулась из Польши. Также после возвращения в Украину она посещала церковь, где могла заразить людей.
Кроме того, в Радомышле ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Утром 13 марта больную подключили к к аппарату искусственной вентиляции легких.
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