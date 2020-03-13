Главная Новости
13 марта • обновлено в 14:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Житомирщине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

1.9т
Читать материал на украинском

В городе Бердичев Житомирской области 13 марта госпитализировали мужчину с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко. По его словам, больной мужчина сам обратился к врачам.

Коронавирус на Житомирщине

Коронавирус на Житомирщине

"Утром поступила информация из Бердичева, что пациент для предотвращения негативных последствий сообщил врачей о своем состоянии и собственноручно, собственным автомобилем доехал в инфекционное отделение", – написал глава области.

Бунечко добавил, что госпитализированный несколько недель отдыхал в Италии. У него взяли все необходимые анализы и в ближайшее время огласят их результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Бунечко
Место
Украина Житомир
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги