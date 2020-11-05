На Житомирщине больницу заполнили больными COVID-19 на 107,5%

В Житомирской районной больнице из 80 коек, выделенных под больных COVID-19, по состоянию на 5 ноября уже были заполнены 86.

Таким образом, загруженность лечебного учреждения инфицированными людьми составила 107,5%. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской райгосадминистрации.

В связи с такой катастрофической ситуацией районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поставила задачу, чтобы до 10 ноября больница была полностью перепрофилирована под прием больных коронавирусом. В частности, планируется, что количество койкомест для таких пациентов должно вырасти до 205.

Согласно распоряжению местных властей, в Житомирскую районную больницу во время пандемии направляются зараженные из Черняховского, Попильнянского, Пулинского, Житомирского, Ружинского, Бердичевского районов и города Бердичева.

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