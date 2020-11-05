На Житомирщине больницу заполнили больными COVID-19 на 107,5%
До 10 ноября медучреждение должны полностью перевести на прием инфицированных
В это заведение попадают люди из шести районов и одного райцентра
По состоянию на 5 ноября в Житомирской области было выявлено 16 598 случаев инфекции (398 за последние сутки)
В Житомирской районной больнице из 80 коек, выделенных под больных COVID-19, по состоянию на 5 ноября уже были заполнены 86.
Таким образом, загруженность лечебного учреждения инфицированными людьми составила 107,5%. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской райгосадминистрации.
В связи с такой катастрофической ситуацией районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поставила задачу, чтобы до 10 ноября больница была полностью перепрофилирована под прием больных коронавирусом. В частности, планируется, что количество койкомест для таких пациентов должно вырасти до 205.
Согласно распоряжению местных властей, в Житомирскую районную больницу во время пандемии направляются зараженные из Черняховского, Попильнянского, Пулинского, Житомирского, Ружинского, Бердичевского районов и города Бердичева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждено 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 850 выявлены за минувшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
В Минздраве заявили, что будут требовать от Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.
В частности, рассматривается введение в Украине карантина выходного дня. Он предусматривает запрет работы развлекательных центров, театров, кинотеатров и фитнес-залов по субботам и воскресеньям.