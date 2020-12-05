На Житомирщине белка укусила мужчину, целый город закрыли на карантин

В городе Барановка, Житомирская область, введен режим карантина из-за укуса бешеной белки.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба города. Решение о карантине было принято на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской райгосадминистрации.

Сообщается, что происшествие с белкой случилось еще 1 декабря. Житель города поймал дикое животное в лесу и после отвез его домой. Но белка укусила мужчину за руку, а на следующий день сдохла.

При этом у самого укушенного ухудшилось самочувствие: появилась боль в месте укуса. После обследования у врачей было установлено, что у животного было бешенство.

В результате инцидента в городе приняли решение ввести на территории Барановки и прилегающей к нему территории в радиусе трех километров карантинные ограничения. Также был утвержден план по проведению профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством.

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