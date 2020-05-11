На Землю с Марса могут попасть опасные вирусы: стало известно об угрозе

Породы, которые доставляются на Землю с Марса для исследований, должны проходить серьезную санитарную обработку. Ведь они могут быть носителями опасных для человечества вирусов.

Об этом в интервью для Stanford News заявил профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард. По его словам, даже если риск такого проникновения внеземных форм жизни на нашу планету минимален, необходимо полностью убедиться в отсутствии угрозы.

"По моему мнению и мнению научного сообщества, вероятность того, что камни с Марса, возраст которых составляет миллионы лет, будет содержать активную жизненную форму, способную заразить Землю, крайне мала. Но образцы, доставленные с Марса, будут помещены на карантин и обработаны так, как если бы они были заражены вирусом Эбола, пока не будет доказана их безопасность", – сказал ученый.

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По его словам, астронавты "Аполлона", которые высаживались на Луну, после возвращения на Землю также были помещены под карантин. Это было сделано для того, чтобы убедиться, что в космосе экипаж не заразился никакой опасной болезнью.

"Как только выяснилось, что Луна не представляет опасности, карантин был отменен. Такая процедура, несомненно, будет применяться для людей, возвращающихся с Марса", – сделал вывод Хаббард.

Как сообщалOBOZREVATEL, заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин, ссылаясь на слова иностранного коллеги в этой области, предположил, что коронавирус COVID-19, вспышку которого впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань, мог быть занесен на эту территорию упавшим из космоса метеоритом.