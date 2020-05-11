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11 мая • обновлено в 04:34
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На Землю с Марса могут попасть опасные вирусы: стало известно об угрозе

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Породы, которые доставляются на Землю с Марса для исследований, должны проходить серьезную санитарную обработку. Ведь они могут быть носителями опасных для человечества вирусов.

Об этом в интервью для Stanford News заявил профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард. По его словам, даже если риск такого проникновения внеземных форм жизни на нашу планету минимален, необходимо полностью убедиться в отсутствии угрозы.

"По моему мнению и мнению научного сообщества, вероятность того, что камни с Марса, возраст которых составляет миллионы лет, будет содержать активную жизненную форму, способную заразить Землю, крайне мала. Но образцы, доставленные с Марса, будут помещены на карантин и обработаны так, как если бы они были заражены вирусом Эбола, пока не будет доказана их безопасность", – сказал ученый.

Марс

Марс

Pixabay

По его словам, астронавты "Аполлона", которые высаживались на Луну, после возвращения на Землю также были помещены под карантин. Это было сделано для того, чтобы убедиться, что в космосе экипаж не заразился никакой опасной болезнью.

"Как только выяснилось, что Луна не представляет опасности, карантин был отменен. Такая процедура, несомненно, будет применяться для людей, возвращающихся с Марса", – сделал вывод Хаббард.

Как сообщалOBOZREVATEL, заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин, ссылаясь на слова иностранного коллеги в этой области, предположил, что коронавирус COVID-19, вспышку которого впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань, мог быть занесен на эту территорию упавшим из космоса метеоритом.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
США
Тег
космос
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