На Землю надвигается кровавое суперлуние: кто увидит и когда

В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение (total lunar eclipse).

Необычным его делает то, принимать участие в нем будет полная Луна, которая ко всему прочему еще и очень близко подойдет к Земле, объяснило NASA в своем предупреждении об этом невероятном явлении.

Во всей своей красе полное затмение кровавой Супер-Луны будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе.

Hyser

Возможен красный или оранжевый окрас Луны.

Начнется затмение в 3 часа 34 минуты по Всемирному времени (UT), закончится в 6 часов 51 минуту. Полная фаза — когда светимость Луны уменьшится в 10 тыс. раз – продлится с 4 часов 41 минуты до 5 часов 43 минут. Максимальная фаза ожидается в 5 часов 12 минут — опять же по Всемирному времени.

Где можно будет увидеть затмение Луны

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, в 3:42 по киевскому времени произошло частичное солнечное затмение.

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