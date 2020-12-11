На заводе Coca-Cola под Киевом работники нашли камеры в раздевалках

Работники завода компании Coca-Cola под Киевом заявили, что после их требования о повышении заработной платы администрация установила камеры видеонаблюдения в раздевалках.

Об этом сообщил в Facebook руководитель профсоюза компании Сергей Рудницкий. Сотрудники пожаловались ему о слежке со стороны менеджмента.

"Что именно руководство завода хочет увидеть у работников в раздевалке?" – задался вопросом Рудницкий.

По информации издания "Страна", с сентября сотрудники завода начали требовать повышения заработной платы и даже провели соответствующие акции протеста и митинги.

По информации профсоюза предприятия, стоимость выпускаемой продукции постоянно повышается, а зарплаты не растут. Более того, в долларовом эквиваленте они якобы даже снижаются.

Издание отметило, что администрация завода эту информацию опровергла – в прошлом году зарплаты выросли в среднем на 18,5%.

В качестве примера привели месячный доход оператора линии производства напитков и оператора производственного участка. В первом квартале он составлял около 19,5 тысяч гривен, что почти вдвое превышает аналогичный средний показатель по отрасли.

Что касается установки камер, то, по мнению менеджмента завода, они призваны обеспечить безопасность на предприятии и не нарушают украинское законодательство.

В свою очередь профсоюз направил в адрес руководства письменное требование демонтировать видеокамеры, поскольку их наличие в раздевалках нарушает конституционные права граждан. Мол, сбор конфиденциальной информации о человеке без его ведома допускается только в целях национальной безопасности.

В профсоюзе предупредили – если камеры не демонтируют, они обратятся в правоохранительные органы.

Работники пожаловались в профсоюз Facebook Сергея Рудницкого

Видеокамеры заметили в мужской раздевалке Facebook Сергея Рудницкого

Работники против того, чтобы за ними наблюдали Facebook Сергея Рудницкого

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