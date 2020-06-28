На Запорожье произошло смертельное ДТП: в машине были дети

В городе Пологи Запорожской области автомобиль Hyundai съехал с трассы Запорожье-Мариуполь в кювет и врезался в дерево.

Как сообщается на официальном сайте областного управления ГСЧС, в результате ДТП пострадали четыре человека, из них двое детей, и один человек погиб (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"51-летнюю пассажирку зажало конструкциями искореженного автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину и передали работникам скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Также пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, которых госпитализировали в центральную районную больницу.

30-летняя пассажирка автомобиля погибла. Водитель от медицинской помощи отказался.

По факту ДТП соответствующими органами ведется расследование.

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