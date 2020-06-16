На Запорожье ливень с градом превратил город в сплошную реку. Фото

Виктория Довгань Общество 15:52, 16.06.2020 Обновлено: 16:29, 16.06.2020

В городе Токмак Запорожской области 15 июня ливень и град превратили улицы в реки, так как канализации не справлялись с огромными потоками воды.

Соответствующие кадры опубликовали очевидцы на странице сообщества "Депрессивный Токмак" в Facebook. Люди жалуются на то, что местная власть не решила вопрос с ливневками, и из-за этого после дождя произошел коллапс.

Ливень в Токмаке
Facebook "Депрессивный Токмак"
Город залило дождем и засыпало градом
Facebook "Депрессивный Токмак"
Улицы превратились в реки
Facebook "Депрессивный Токмак"

На кадрах видно, что под водой оказались огороды, подвалы жилых домов, а автомобили буквально плыли на дорогах. Кроме того, из-за подмыва на одной из улиц даже упали бетонные блоки, которые поддерживали земляную насыпь возле дороги.

Машины оказались в водной ловушке
Facebook "Депрессивный Токмак"
Ливневки не справились с потоками воды
Facebook "Депрессивный Токмак"
Вода затопила даже подъезды
Facebook "Депрессивный Токмак"

"После ливня невозможно проехать. Многие автомобили позаливало водой", "Когда у меня спрашивают, есть ли в Токмаке река, я отвечаю: есть, но нужно подождать дождя. В реку превращается весь город. Сегодня увидел еще и водопады!", "Город не прошел проверку сильным дождем, все поплыло, затопило, в городе по плиточным дорогам неслись реки воды. Не верю, что мэрия и все те, кто причастен к проектированию и стройке дорог, не подумали о сливах и ливневках", – возмущаются местные жители.

Огороды людей также затопило
Facebook "Депрессивный Токмак"
Из-за размывания упали бетонные блоки, сдерживавшие земляной вал
061.ua
Ливень залил подвалы жилых домов
Facebook "Депрессивный Токмак"
Потоп в Токмаке
Facebook "Депрессивный Токмак"
Машины буквально тонули на улицах
Facebook "Депрессивный Токмак"
Токмак залило после грозы
Facebook "Депрессивный Токмак"
Реки на улицах Токмака
Facebook "Депрессивный Токмак"
Разрушения из-за ливня
061.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня столица Украины Киев также "ушла под воду" из-за сильного ливня. Улицы города превратились в реки, во дворе одного из домов на Подоле образовалось большое озеро, а на Выдубичах с моста лился водопад.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Расходы на помощников нардепов могут вырасти на 85 млн грн: появился документ

Этой ночью власть президента Зеленского была уничтожена

Канада может упростить визовый режим для Украины: Зеленский и Трюдо провели переговоры

В России обиделись на "приветы" СБУ возле зданий их консульств в Украине

Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке