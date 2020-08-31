На Запорожье избили ветеранов АТО, которые пытались пресечь "политагитацию"

В Токмаке Запорожской области 31 августа напали на двоих ветеранов войны на Донбассе, которые пытались заявить в полицию о незаконной агитации.

Свидетель происшествия, глава Токмакской организации партии "Европейская солидарность" Вадим Лукаш рассказал "Радио Свобода", что инцидент произошел в центре города около полудня.

По его словам, ветераны пытались вызвать полицию, чтобы выяснить законность установки агитационных палаток "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Свернули несколько палаток – полиция сама приехала и заставила этих агитаторов это сделать. Последняя палатка была в центре города возле рынка, где много людей. Двое ребят, ветеранов АТО, один из которых является председателем местной организации – Геннадий Баздирь – подошли туда. Не успели ничего сделать, как на них набросилось 6-7 человек, повалили на землю и начали сильно бить ногами", – рассказал Лукаш.

На место происшествия прибыли правоохранители и прекратили драку. Один из ветеранов был госпитализирован с сотрясением мозга и гематомами. Всех, кто совершил нападения, идентифицированы.

"Это местные сторонники ОПЗЖ и "русского мира". Один из них действующий депутат горсовета от "Оппозиционного блока" Сергей Капинус", – заявил Лукаш.

В свою очередь в региональной организации ОПЗЖ отрицают свою причастность к инциденту и заявляют о провокации.

В политсиле заявили, что их волонтеры знакомили население с партией и действовали законно.

"Неожиданно между прохожими у палатки возник конфликт, переросший в драку. Официально заявляю, что к этому инциденту члены нашей партийной организации и волонтеры не имеют абсолютно никакого отношения, о чем было заявление в органы охраны общественного порядка", – изложил свою версию событий руководитель местной ячейки ОПЗЖ Андрей Корниенко.

В свою очередь в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Запорожской области подчеркнули, что инцидент был, но он произошел на фоне личной неприязни между сторонами и не связан с избирательной кампанией.

Правоохранители готовятся открыть уголовное производство по части 1 статьи 125 (нанесение легких телесных повреждений).

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