На западной границе Украины приезжих не отправляют на обсервацию

Граждан, которые 30 марта пересекали западную границу Украины, не отправили на вынужденную обсервацию.

Как рассказали в западном управлении Государственной пограничной службе, приезжающие люди пока лишь подписали информативные соглашения о самоизоляции и им выдали соответствующие памятки, сообщает "Страна".

Отметим, что накануне Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса.

"Только у одной женщины была высокая температура в 39 градусов, ее увезли на скорой в больницу. Обсервацией должны заниматься санитарные врачи, не пограничники. Но пока еще никого не отправляли", – рассказали в Погранслужбе.

С утра 30 марта на границе, по их словам, не было очереди ни машин, ни пешеходов. Тех, кто приходит к границе, собирают группами и перевозят на украинскую территорию автобусами по 300 грн с человека.

Вместе с тем, на Западной Украине уже определили место куда будут отправлять приезжающих на принудительную обсервацию за госсчет – противотуберкулезный санаторий в Немирове Яворовского района на Львовщине.

"Правительство должно принять четкое постановление о принудительной обсервации лиц, вернувшихся из-за границы. Это ожидается сегодня-завтра", – рассказал замгубернатора Львовщины Иван Собко.

Врачи санатория не против приема на обсервацию.

"Возможно, люди, которые не работали в инфекционных учреждениях, могут бояться коронавируса. Мы работали с туберкулезом. А неизлечимый туберкулез с теми штаммами, которые сейчас есть в Украине, намного страшнее, чем коронавирус", – отметил нам врач-фтизиатр Светлана Мисько.

Ранее в некоторых пунктах пропуска на границе Польши с Украиной выстроились тысячные очереди украинцев-заробитчан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

часть украинских туристов, которые 30 марта около 02:20 прибыли двумя рейсами из Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева.

Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.

Большинство же пассажиров устроили бунт и отказались от принудительного карантина, так и оставшись на борту лайнеров.

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