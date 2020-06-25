На западе Украины разрушено 100 км дорог: ГСЧС отчиталась об ударе стихии

В результате масштабных паводков в западных областях Украины подтоплено 285 населенных пунктов. Стихия нанесла огромный ущерб инфраструктуре – разрушено 100 км дорог, три человека от начала непогоды погибли.

Об этом говорится в утренней Сводке ГСЧС. Более всего пострадала Ивано-Франковская область, там подтоплены 234 населенных пункта.

Всего в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 9994 дома (из них 9157 – на Ивано-Франковщине). Разрушены 117 км автодорог и 64 моста.

Повреждено 135 мостов и 280 м дамб. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1643 человека и 469 единиц техники.

Напомним, из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

Последствия непогоды в западной Украине dsns.gov.ua

Последствия непогоды в западной Украине dsns.gov.ua

Последствия непогоды в западной Украине dsns.gov.ua

Последствия непогоды в западной Украине dsns.gov.ua

Последствия непогоды в западной Украине dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 000 000 гривен.