На западе Украины разрушено 100 км дорог: ГСЧС отчиталась об ударе стихии

Глеб Иванов Общество 09:34, 25.06.2020 Обновлено: 10:16, 25.06.2020

В результате масштабных паводков в западных областях Украины подтоплено 285 населенных пунктов. Стихия нанесла огромный ущерб инфраструктуре – разрушено 100 км дорог, три человека от начала непогоды погибли.

Об этом говорится в утренней Сводке ГСЧС. Более всего пострадала Ивано-Франковская область, там подтоплены 234 населенных пункта.

Всего в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 9994 дома (из них 9157 – на Ивано-Франковщине). Разрушены 117 км автодорог и 64 моста.

Повреждено 135 мостов и 280 м дамб. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1643 человека и 469 единиц техники.

Напомним, из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

Последствия непогоды в западной Украине
dsns.gov.ua
Последствия непогоды в западной Украине
dsns.gov.ua
Последствия непогоды в западной Украине
dsns.gov.ua
Последствия непогоды в западной Украине
dsns.gov.ua
Последствия непогоды в западной Украине
dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 000 000 гривен.

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