На Западе потребовали от Авакова и Луценко остановить радикалов

Международные правозащитные организации "Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" и "Freedom House" призывали Украину осудить и эффективно отреагировать на нападения и запугивания радикальных групп, которые "способствуют ненависти и дискриминации".

С соответствующим письмом они обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко.

"Неудивительно, что количество насильственных нападений и угроз таких групп растет, ведь неадекватный ответ власти подает сигнал, что такие действия допустимы. Мы призываем вас принять эффективные меры для предотвращения и пресечения деяний, способствующих ненависти и дискриминации, и привлечь ответственных лиц к ответственности", – заявляют правозащитники.

По их словам, прикрываясь патриотизмом и так называемыми традиционными ценностями, члены этих групп "оглашают свое пренебрежение и намерение нанести вред активистам по защите прав женщин, этническим меньшинствам, лесбиянкам, геям, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам (ЛГБТИ), а также другим людям отличающихся взглядов.

Правозащитники подчеркивают, что это ограничивает людей в правах и сужает пространство гражданского общества для этих групп, атаки на которые участились в последние месяцы и не расследуются, отмечается в письме.

По данным организаций, с начала 2018 года члены таких радикальных групп, как С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь" и других совершили по меньшей мере два десятка нападений или актов запугивания в разных городах Украины.

"Правоохранительные органы неохотно начинают расследование угроз и нападений, совершенных этими группами. В случаях, когда расследование было начато, нет никаких признаков эффективного его ведения и выявления преступников, несмотря на то, что нападавшие в некоторых случаях публично заявляют в соцсетях об ответственности за нападения", – заявляют правозащитники.

Напомним, в последнее время "Нацдружины" жестко разнесли два лагеря ромов в Киеве.