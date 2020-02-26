На Закарпатской таможне пытались провести 120 банок икры. Фото

На Закарпатской таможне, по информации сотрудников подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела БКОЗ Закарпатского СБУ, задержали партию контрабандной икры.

Как написал в блоге для OBOZREVATEL Павел Верещагин, вне таможенного контроля было перемещено 120 банок лососевой крупнозернистой икры по 0,5 кг, а также одежду китайского производства.

Нелегальный товар перевозился в микроавтобусе Мерседес Вито №АО5652ВО, о чем сотрудников таможни предупредили представители БКОЗ Закарпатского СБУ.

На Закарпатской таможне пытались провести 120 банок икры

На Закарпатской таможне пытались провести 120 банок икры

После проведения переосвидетельствования указанного автомобиля, таможенное оформление которого осуществлено инспектором таможенного поста "Косонь" Закарпатской таможни ГТС, установлено, что вне таможенного контроля действительно было перемещено икру и одежду.

В настоящее время продолжается переосвидетельствование.

На Закарпатской таможне пытались провести 120 банок икры

На Закарпатской таможне пытались провести 120 банок икры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на закарпатской таможне на контрабанде сигарет был задержан почетный консул Латвийской республики в Ужгороде Юрий Игнатко.

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