На Закарпатье "затопило" Синевир: впечатляющие фото

Марина Погорилко Общество 21:38, 27.06.2020

Туристическая жемчужина Закарпатья Синевирское озеро в результате длительных сильных ливней переполнилось водой.

Как видно на снимках, опубликованных в Facebook Национального природного парка Синевир, и на видео Ивана Галатибы водоем действительно существенно увеличился.

Вследствие повышения уровня воды, затопленными оказались островок посреди озера и деревянный помост с берега, где обычно гуляют туристы.

"Затопленное" Синевирское озеро
(Фото: Facebook НПП Синевир)

Аналогичную картину с переполненной водоемом и затопленными прилегающими территориями можно наблюдать и на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано фоторепортаж с эпицентра наводнения на Прикарпатье. На снимках видно гору балок и камней, которая была домом одного из жителей.

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