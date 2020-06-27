На Закарпатье "затопило" Синевир: впечатляющие фото

Туристическая жемчужина Закарпатья Синевирское озеро в результате длительных сильных ливней переполнилось водой.

Как видно на снимках, опубликованных в Facebook Национального природного парка Синевир, и на видео Ивана Галатибы водоем действительно существенно увеличился.

Вследствие повышения уровня воды, затопленными оказались островок посреди озера и деревянный помост с берега, где обычно гуляют туристы.

"Затопленное" Синевирское озеро (Фото: Facebook НПП Синевир)

Аналогичную картину с переполненной водоемом и затопленными прилегающими территориями можно наблюдать и на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано фоторепортаж с эпицентра наводнения на Прикарпатье. На снимках видно гору балок и камней, которая была домом одного из жителей.