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9 апреля • обновлено в 21:21
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На Закарпатье зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

2.1т
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В Закарпатской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса COVID-19. Это уже третья смерть в регионе.

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Женщина, 1952 года рождения, скончалась в городе Берегово, сообщил в Facebook мэр города Золтан Бабяк.

Еще один случай на Закарпатье: от коронавируса умерла женщина

pravda.com.ua

Он уточнил, что женщина была единственной зараженной в Берегово.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 года рождения", – написал Бабяк.

Отметим, что население города Берегово составляет чуть более 24 тысяч человек (по данным на 2016 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 9 апреля в Закарпатской области был подтвержден 51 случай заболевания коронавирусом.

Напомним, что первый случай в области был зафиксирован 6 апреля.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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