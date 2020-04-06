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6 апреля • обновлено в 09:00
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На Закарпатье зафиксирована первая смерть от COVID-19

1.1т
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На Закарпатье впервые от коронавируса COVID-19 умерла 71-летняя женщина.

Об этом журналист Виталий Глагола сообщил в своем Телеграм-канале.

"Сегодня (6 апреля) ночью женщина умерла. Последние несколько дней женщина была на аппарате искусственной вентиляции легких. Эту информацию мне подтвердил в телефонном главный врач Иршавской районной больницы Сергей Караслай", – написал он.

По словам журналиста, умершая является мамой заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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