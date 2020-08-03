На Закарпатье водитель выехал на встречку и устроил пьяное ДТП: есть погибший. Фото

В селе Страбичево Мукачевского района утром 3 августа столкнулись грузовик "IVECO" и легковой автомобиль "ВАЗ 2115". В результате аварии пассажир легковика скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области. Отмечается, что водителя "ВАЗ", который за рулем находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По делу ведется следствие.

ДТП произошло около трех часов утра. Как установили полицейские, причиной аварии стало то, что водитель легковика – 25-летний житель Мукачевского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. За рулем "IVECO" находился 23-летний житель села Поляна Свалявского района.

В результате столкновения транспортных средств, один из пассажиров "ВАЗ 2115", 20-летний житель села Большие Лучки, скончался на месте происшествия. Водителя и другого пассажира "ВАЗа" – 18-летнего жителя села Горонда, а также водителя грузовика доставили в районную больницу.

На Закарпатье водитель выехал на встречку и устроил пьяное ДТП zk.npu.gov.ua

Водитель автомобиля "ВАЗ" проверили на состояние алкогольного опьянения – 2,47 промилле. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). По делу ведется следствие.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Лесном массиве легковой автомобиль на полной скорости врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека. Одному человеку оторвало ногу, еще одна – лишилась глаза.